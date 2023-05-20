Игорь Федотов: Казарцев живёт в своём мире, судейство — это не его

Экс-рефери ФИФА Игорь Федотов высказался о работе главного арбитра матча 28-го тура РПЛ «Торпедо» - «Динамо» Василия Казарцева. В первом тайме судья удалил хавбека «бело-голубых» Арсена Захаряна, однако с помощью VAR отменил свое решение. Помимо этого, рефери не назначил свободный удар в пользу «Динамо».

«Казарцев допустил две ошибки. Это наш клиент. Если он не понимает, значит, не поймет никогда. Если он живет в своем мире, пусть живет там. Василию надо сказать: «Спасибо, ребят, но судейство — это не мое», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Казарцева никто не будет отстранять, потому сейчас уже некому судить. Кукуляка отправили в Хабаровск, он привезет оттуда икру, и все будут довольны, заявил Федотов.