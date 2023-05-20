Лещенко считает, что уход Йокановича помог «Динамо» обыграть «Торпедо»

Народный артист России Лев Лещенко, который является болельщиком московского «Динамо», считает, что уход Славиши Йокановича с поста главного тренера помог «бело-голубым» разгромить «Торпедо» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

Певец отметил, что все игроки были раскрепощенными и играли с улыбками на лице.

«Хорошо, что это произошло немного раньше окончания сезона. Надо отдать должное Йокановичу, что он все-таки понял свои ошибки. Ну, не получилось», - приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

«Динамо» в настоящий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.