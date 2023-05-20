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Николаев предположил, почему Казарцев не назначил свободный удар в пользу «Динамо» в матче с «Торпедо»

20 Мая 2023 • 19:18 Комментировать
Торпедо Москва
0:3
Динамо Москва
окончен

Экс-рефери ФИФА Алексей Николаев поделился мнением о решении главного арбитра матча 28-го тура РПЛ «Торпедо» - «Динамо» (0:3) Василия Казарцева не назначать свободный удар в пользу «бело-голубых».

«Мы видели, что шел акцентированный пас вратарю. Возможно, главному арбитру показалось, что нападающий сыграл в мяч. Хотя на повторах мы этого не видим. В этой ситуации невнимательность привела к тому, что не был назначен свободный удар», — приводит слова Николаева «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что в данной ситуации VAR не имеет права вмешиваться, но Казарцеву мог подсказать помощник.

После 28 игр «Динамо» занимает шестое место в РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» располагается на последней строчке, имея в своей копилке 13 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Динамо Москва Алексей Николаев Василий Казарцев
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