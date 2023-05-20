Вратарь «Динамо» Лещук назвал потерянным сезон для клуба

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук подвёл предварительные итоги сезона для столичного клуба.

«Наверное, больше как потерянный сезон. Особенно учитывая, что это сезон столетия, в котором от нас ожидали положительный результат. А в данном случае мы в Кубке проиграли и не попали в тройку», - заявил вратарь журналистам после матча 28-го тура РПЛ, в котором «Динамо» одержало разгромную победу над «Торпедо» (3:0).

«Динамо» в настоящий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «бело-голубые» на своём поле сыграют против «Локомотива». Игра состоится 28 мая.