Бабурин: «Тяжело, когда столько перемен, но все тренеры прикладывали максимум усилий»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос о том, с кем из тренеров «автозаводцев» ему было более комфортно работать. Напомним, в этом сезоне с «черно-белыми» успели поработать Александр Бородюк, Николай Ковардаев, Андрей Талалаев и Жозеп Клотет.

«Будет не очень объективный ответ, потому что при каком-то тренере я играл, а при каком-то — нет. Все тренеры прикладывали максимум усилий, как могли. Конечно, тяжело, когда столько перемен. Есть много мыслей, про которые сейчас говорить не буду», — цитирует Бабурина Sport24.

В текущем сезоне 29-летний вратарь принял участие в 20 матчах во всех турнирах, пропустил 40 голов и 4 раза сыграл «на ноль».