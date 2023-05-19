Отец тренера «Ариса» Шпилевского отреагировал на информацию об интересе к сыну со стороны «Динамо»

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, прокомментировал информацию об интересе к своему сыну со стороны «Динамо».

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба уже успело обсудить с 35-летним специалистом возможное сотрудничество.

«Обратитесь в «Динамо». У нас сейчас речь о последних двух матчах «Ариса», которые нужно достойно сыграть. После заключительного тура чемпионата Кипра с удовольствием пообщаемся», — приводит слова Николая Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, после поражения «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ от «Ахмата» (0:3) в отставку был отправлен теперь уже экс-главный тренер «бело-голубых» Славиша Йоканович. Помимо Шпилевского, ещё одним кандидатом на вакантный пост является Марко Николич, ранее работавший в «Локомотиве».