Наставник «Динамо» Алпатов объяснил изменения в составе команды

И.о. главного тренера «Динамо» Павел Алпатов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Насколько эта ситуация была для вас неожиданной? Удалось ли уже освоиться как-то в новом амплуа?

- Я думаю, не только для меня оказалось неожиданным. Я имею в виду увольнение Славиши Йокановича и выбор нашего руководства. Спасибо ему за предоставленный опыт. По поводу работы, которую мы проделали за неделю, я думаю, что нужно оценивать всю работу по окончанию сезона, а не за эту неделю. Потому что ответственность, которую мы несем, мы несем вместе. Я работал в штабе Слашиви Йокановича, поэтому не могу отделять себя от штаба и тех тренеров, которые остались.

- За эту неделю как игроки восприняли отставку? Какое настроение коллектива в принципе перед этой игрой?

- Я думаю, что самое главное, как они будут играть в футбол на поле.

- Поработали хорошо на неделе?

- Надеюсь. Ничего нового мы не пытались донести, потому что осталось три игры. Я в основном работал по программе, что была до меня. Вся реакция, что покажут футболисты на поле, будет результатом того, что мы делали.

- По составу. Много достаточно перестановок по сравнению с прошлой встречей, много травмированных. Верно ли, что Кутицкий сыграет в центре обороны?

- Да, у нас, вы знаете, Милан получил серьезную травму, хотелось бы его поддержать. Саба получил травму в прошедшей игре, поэтому Кутицкий будет играть защитника вместе с Нико. Вы говорите про большие изменения. Но у нас все футболисты в обойме, все они играли на этих позициях, поэтому ничего такого сверхъестественного, никаких изменений не произошло.