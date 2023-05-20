«Динамо» повело в матче с «Торпедо», Тюкавин забил уже на второй минуте

В субботу «Динамо» проводит свой первый матч после ухода Славиши Йокановича с должности главного тренера «бело-голубых». Одна из самых перспективных команд лиги играет против «Торпедо», которое уже гарантировало себе вылет из РПЛ. Уже на второй минуте фаворит вышел вперед. Атака получилась стремительной. Дмитрий Скопинцев получил простор на левом краю поля и прицельно прострелил к линии вратарской, а там Константин Тюкавин без сопротивления переправил мяч в дальний угол ворот, при этом голкипер даже не дернулся, ведь все равно уже не мог выручить.

Счет стал 1:0 в пользу «Динамо», которое в онлайн-таблице выходит на шестое место, соперник - последний. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.