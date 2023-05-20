Защитник «Динамо» Паршивлюк рассказал, как в клубе отнеслись к смене тренера

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал, как в клубе отнеслись к смене главного тренера.

Напомним, что после матча 27-го тура РПЛ, в котором столичный клуб потерпел разгромное поражение от «Ахмата» (0:3) в отставку был отправлен Славиша Йоканович.

Футболист отметил, что жизнь продолжается, и это нормально, когда нет результата, то удар падает на главного тренера.

«Руководство приняло такое решение, а мы приняли его внутри коллектива.

Мы знали требования нового тренера, он знал наши возможности. Поэтому показали на поле, что умеем играть в футбол», - заявил Паршивлюк в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что до конца сезона командой будет руководить Павел Алпатов.