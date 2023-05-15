Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в эксклюзивном комментарии для сетевого избавления «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «бело-голубых».

- Константин Алексеев писал, что клуб, вероятнее всего, возглавит Марко Николич. Как смотрите на его приглашение?

- Константин Алексеев - рупор «Динамо». С Николичем я не работал, не могу сказать о нём ничего как о специалисте. Когда Марко пришёл в «Локомотив», он стал работать с уже выстроенной готовой командой и показал неплохой результат. Посмотрим, получится у него в «Динамо» или нет.

- Меня больше поразила вчерашняя реплика Сергея Вадимовича Степашина, который заявил, что надо делать новую команду. Коллектив собирался последние четыре года, а тут надо заново всё сооружать.

- Я считаю, что оставил после себя неплохих футболистов. Некоторые из них сейчас играют в Европе. Мы с Дмитрием Валерьевичем Хохловым, когда мы приходили в клуб, расписали долгосрочные планы и согласовали их с руководством. Была чёткая задача: сделать так, чтобы в год столетия команда либо завоевала чеспионство, либо взяла Кубок страны. К сожалению, не получилось ни того, ни другого.

Когда Хохлова решили убрать, я тоже добровольно написал заявление на увольнение и покинул «Динамо», взял на себя ответственность, так как на тот момент трансферы, которые мы осуществили, сочли неудачными. Это жизнь, так бывает.

- В итоге команда в год столетия не завоевала чемпионство и вряд ли займёт место выше шестого. Это провал?

- Конечно. Учитывая тот состав, который сейчас есть.

Григорий Петерсон