В субботу «Динамо» играло первый матч после ухода из команды наставника Славиши Йокановича. «Бело-голубые» соперничали с вылетающим в Первую лигу «Торпедо» и очень легко победили соперника со счетом 3:0. Уже на второй минуте Константин Тюкавин у линии вратарской подставил ногу под прострел с фланга. Ярослав Гладышев снял все вопросы перед перерывом, а во втором тайме Арсен Захарян добавил мяч в сетку после спасения голкипера гостей.

Все главные моменты этого поединка представлены ниже.