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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Я за союз «Динамо» и Лички» эксклюзив

15 Мая 2023 • 18:08 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички на пост наставника «Динамо».

- Что думаете про назначение Лички в «Динамо»?

- Мне нравится стиль работы Лички, его футбол. Он показывает неплохой результат в условиях небольшой кадровой несостоятельности. В «Оренбурге» выступают игроки другого уровня по сравнению с тем же «Зенитом» и «Спартаком». Визуально картина игры впечатляет. Я за такой союз тренера и клуба.

- Ещё сообщали про Николича.

- Не могу сказать про него ничего путного. Он мне ничем не запомнился по работе с «Локомотивом». В целом не могу дать ему цельную оценочную характеристику. Возьмите «Крылья Советов». Понятно, что там играют пионеры своего дела, но они показывают игру, которая оставляет на сердце зарубку.

Григорий Петерсон

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Борис Игнатьев Марцел Личка
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