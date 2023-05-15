Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички на пост наставника «Динамо».
- Что думаете про назначение Лички в «Динамо»?
- Мне нравится стиль работы Лички, его футбол. Он показывает неплохой результат в условиях небольшой кадровой несостоятельности. В «Оренбурге» выступают игроки другого уровня по сравнению с тем же «Зенитом» и «Спартаком». Визуально картина игры впечатляет. Я за такой союз тренера и клуба.
- Ещё сообщали про Николича.
- Не могу сказать про него ничего путного. Он мне ничем не запомнился по работе с «Локомотивом». В целом не могу дать ему цельную оценочную характеристику. Возьмите «Крылья Советов». Понятно, что там играют пионеры своего дела, но они показывают игру, которая оставляет на сердце зарубку.
Григорий Петерсон
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