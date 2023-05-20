Тюкавин и Смолов – в атаке «Динамо» на матч с «Торпедо»

В субботу пройдёт московское дерби между «Торпедо» и «Динамо». Для «бело-голубых» это будет первый матч после отставки Славиши Йокановича с должности главного тренера. Динамовцы выйдут на поле в таком составе:

Лещук, Паршивлюк, Кутицкий, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Норманн, Гладышев, Захарян, Тюкавин, Смолов.

Матч «Торпедо» - «Динамо» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Торпедо» уже вылетело из Премьер-лиги. Что до «Динамо», то команда занимает седьмое место в турнирной таблице на текущий момент.