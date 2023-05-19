Попов: «Динамо» должно показать, почему их не устроила игра при Йокановиче»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о том, как стоит играть «Динамо» в оставшихся турах текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, что после поражения «бело-голубых» в прошлом матче от «Ахмата» (0:3) в отставку был отправлен наставник команды Славиша Йоканович. Сейчас обязанности главного тренера москвичей исполняет Павел Алпатов.

«Динамо» должно показать, почему их не устроила игра при Йокановиче. Уволили, вот покажите игрой, зачем надо было пойти на перестановки на тренерском мостике. Молодые, возможно, готовы, надо смотреть по тренировочному процессу, а не цифрам в паспорте», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

После 27 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. До конца сезона «бело-голубым» осталось провести три встречи. Ближайший матч московской команды состоится завтра, 20 мая, против «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.