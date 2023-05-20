Гранат не верит в преображение «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался после победы «бело-голубых» над «Торпедо» (3:0) в 28-м туре чемпионата России.

«Результат матча был очевиден. У игроков «Динамо» мог быть эмоциональный всплеск. Возможно, при новом тренере поменялся процесс подготовки к матчу, но не думаю, что команда может кардинально преобразиться», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Эксперт добавил, что «бело-голубым» противостоял слабый соперник, а увидеть изменения в игре команды можно будет только после сборов.

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков за 28 матчей.