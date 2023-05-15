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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Клотет в «Торпедо» начал выстраивать дисциплину, как в советской армии» эксклюзив

15 Мая 2023 • 21:45 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил вылет «Торпедо» в Первую лигу.

- «Торпедо» покидает высший дивизион. Это вина тренеров?

- С удивлением смотрю на ситуацию в «Торпедо». С удивлением смотрю на то, как в команду пришёл иностранный тренер, который, как в советской армии, начинает выстраивать дисциплину. Удивляюсь этому.

- Что вы имеете в виду?

- У тренера жёсткий характер и свои отношения с игроками. Диктаторские аспекты поведения не всегда могут привести к успеху.

- Вы про то, что он отправил несколько игроков во вторую команду?

- Я не совсем про это. Отправить футболиста в дубль - нормальная практика. Там много чего другого. Не из открытых источников знаю.

- Думаете, что руководство ещё сделало не так? Только вышли в РПЛ и тут же обратно в Первую лигу.

- Это моя персональная боль. Можно сказать, я пришёл в футбол благодаря любви к «Торпедо». Хочется, чтобы клуб представлял лучшую свою версию советского образца.

Григорий Петерсон

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