Лещук: Йоканович проявил неуважение

Страж ворот «Динамо» Игорь Лещук высказался о Славише Йокановиче, покинувшем должность главного тренера команды.

«Он в чате написал: «Я ухожу». И всё. Это неуважение к футболистам, можно было прийти, пожать руки, сказать, что уходишь», - сказал Лещук в разговоре с журналистами.

Йоканович покинул «Динамо» после домашнего поражения от «Ахмата» с результатом 0:3. При этом официально об уходе серба клуб объявил только в пятницу.

В субботу «Динамо» разгромило «Торпедо» в дерби со счётом 3:0. Теперь московская команда будет готовиться к ещё одному дерби – против «Локомотива». Матч пройдёт в воскресенье, 28 мая.

Лещук рассказал, в чём была проблема Йокановича