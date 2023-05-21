В «Динамо» высказались о сроках поиска нового тренера

Павел Пивоваров, который занимает должность генерального директора «Динамо», дал комментарий по поводу сроков поиска нового тренера для команды.

Напомним, что «Динамо» рассталось со Славишей Йокановичем. В настоящий момент клуб связывают с Марко Николичем и Алексеем Шпилевским.

«В последних числах июня мы выходим из отпуска, поэтому 24–25 июня - это наш дедлайн. Если мы примем решение и обо всём договоримся раньше, то и объявим раньше», - сказал Пивоваров, чьи слова приводит ТАСС.

«Динамо» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.