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В «Динамо» высказались о сроках поиска нового тренера

21 Мая 2023 • 14:16 Комментировать
Торпедо Москва
0:3
Динамо Москва
окончен

Павел Пивоваров, который занимает должность генерального директора «Динамо», дал комментарий по поводу сроков поиска нового тренера для команды.

Напомним, что «Динамо» рассталось со Славишей Йокановичем. В настоящий момент клуб связывают с Марко Николичем и Алексеем Шпилевским.

«В последних числах июня мы выходим из отпуска, поэтому 24–25 июня - это наш дедлайн. Если мы примем решение и обо всём договоримся раньше, то и объявим раньше», - сказал Пивоваров, чьи слова приводит ТАСС.

«Динамо» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Пивоваров
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