Агент Майсторовича рассказал о состоянии своего клиента

Агент защитника московского «Динамо» Милана Майсторовича, Александр Важич, рассказал о состоянии своего клиента.

Эксперт отметил, что пока решение по операции ещё не принято, и есть несколько возможных вариантов, где она будет проходить.

«Клуб примет решение по операции в начале следующей недели. Милан стойко воспринял новость о травме, он все отчетливо понимает, знает, что ему придется выдержать паузу», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что в матче 27-го тура Российской премьер-лиги против «Ахмата» сербский футболист получил разрыв крестообразных связок.