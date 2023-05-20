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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Майсторовича рассказал о состоянии своего клиента

20 Мая 2023 • 16:32 Комментировать
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0:2
Динамо Москва
2-й тайм

Агент защитника московского «Динамо» Милана Майсторовича, Александр Важич, рассказал о состоянии своего клиента.

Эксперт отметил, что пока решение по операции ещё не принято, и есть несколько возможных вариантов, где она будет проходить.

«Клуб примет решение по операции в начале следующей недели. Милан стойко воспринял новость о травме, он все отчетливо понимает, знает, что ему придется выдержать паузу», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что в матче 27-го тура Российской премьер-лиги против «Ахмата» сербский футболист получил разрыв крестообразных связок.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Милан Майсторович Александар Важич
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