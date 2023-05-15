Радимов: «Селекция «Динамо» – катастрофа!»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов после поражения «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ от «Ахмата» (0:3) подверг критике селекционную работу московского клуба.

Напомним, что поражение «бело-голубых» в прошедшей встрече привело к отставке главного тренера команды Славиши Йокановича. По мнению Радимова, вопросы к сербскому специалисту действительно есть, однако селекцию «Динамо» можно назвать катастрофой.

«Глядя на сегодняшний матч, хочется спросить – вы кого привезли? На кого вы потратили столько денег? Они же банально не умеют обороняться. Вопросов к тренеру Йокановичу много, но селекция «Динамо» – катастрофа!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

После 27 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 42 набранных очка. До конца чемпионата командам осталось провести по три встречи.