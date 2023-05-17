Агент: «Майсторович вернётся ещё сильнее, чем был»

Александар Важич, агент защитника «Динамо» Милана Майсторовича, высказался о травме 18-летнего серба.

Напомним, Майсторович получил повреждение по ходу матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:3). Важич не смог назвать точных сроков восстановления своего клиента, однако отметил, что сторона игрока приложит все силы для того, чтобы Майсторович вернулся в строй как можно скорее.

«Милан понимает, что придётся пропустить определённый отрезок, но он не сомневается — в итоге всё будет хорошо. Он вернётся ещё сильнее, чем был», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Майсторович провёл за «Динамо» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями. В следующем туре РПЛ «бело-голубые» встретятся с «Торпедо». Эта игра состоится 20 мая и начнётся она в 16:30 по московскому времени.