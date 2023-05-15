Президент «Торпедо» Савин: «Вывести команду в РПЛ Клотет может»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о будущем главного тренера команды Жозепа Клотета.

Напомним, что после поражения в матче 27-го тура РПЛ от ЦСКА (0:3) «автозаводцы» лишились шансов сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

«Позволяет ли срок контракта Клотета вывести команду в РПЛ и продолжить в ней работать? Конечно. Срок контракта комментировать не буду. Но вывести в РПЛ он может, а дальше будем смотреть», — приводит слова Савина «Спорт-Экспресс».

Клотет возглавил «Торпедо» в конце марта нынешнего года. По информации портала Transfermarkt, контракт испанского специалиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 27 туров текущего розыгрыша чемпионата России «автозаводцы» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.