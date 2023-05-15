Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Торпедо» Савин: «Вывести команду в РПЛ Клотет может»

15 Мая 2023 • 10:42 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о будущем главного тренера команды Жозепа Клотета.

Напомним, что после поражения в матче 27-го тура РПЛ от ЦСКА (0:3) «автозаводцы» лишились шансов сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

«Позволяет ли срок контракта Клотета вывести команду в РПЛ и продолжить в ней работать? Конечно. Срок контракта комментировать не буду. Но вывести в РПЛ он может, а дальше будем смотреть», — приводит слова Савина «Спорт-Экспресс».

Клотет возглавил «Торпедо» в конце марта нынешнего года. По информации портала Transfermarkt, контракт испанского специалиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 27 туров текущего розыгрыша чемпионата России «автозаводцы» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин Жозеп Клотет
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Мая
12:06 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «В ЦСКА чувствуется эмоциональный подъём»
12:06 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о трансферных планах клуба
12:02 · Россия. Премьер-лига
Сёмин - о Николиче: «Хочу напомнить, что он уже два года не работает»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Игра с «Торпедо» шла под нашу диктовку»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Гранат дал совет «Динамо» в выборе главного тренера
11:50 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Нынешняя игра ЦСКА доставляет мне удовольствие»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Шалимов назвал главную проблему «Спартака»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Митай высказался о ничьей «Локомотива» в Самаре
11:42 · Россия. Премьер-лига
Мендес подвёл итоги матча ЦСКА - «Торпедо»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Лещенко нашёл нового тренера для «Динамо»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Торпедо»: «Оставшиеся три матча - как три финала»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Конате ответил на вопрос о трансфере в «Зенит»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Витюгов — о матче с «Локомотивом»: «Нам надо было создавать больше моментов»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Приятно, когда болельщики скандируют моё имя»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Уже без разницы, какое место займёт «Спартак»
Все новости
Рекомендуем