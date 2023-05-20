После 80 секунд в матче «Торпедо» - «Динамо» в рамках 28-го тура Премьер-лиги счет уже был открыт. «Автозаводцы», казалось, не вошли толком в игру. Никто особо не мешал Дмитрию Скопинцеву прорваться по левому краю поля и прицельно прострелить за спины защитникам. Константин Тюкавин резко ускорился и без помех в касание переправил мяч в цель мимо застывшего вратаря. Счет стал 1:0 в пользу «Динамо». Напоминаем, команда проводит первый поединок без Славиши Йокановича.

Видео гола представлено ниже.