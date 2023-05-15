«Динамо» наконец-то уволило Славишу Йокановича. Руководство москвичей даже не стало дожидаться завершения чемпионата. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто возглавит команду.

Славиша Йоканович изначально пришёл в «Динамо» в сложный момент. Сандро Шварц построил хорошую команду, которая во многом делала ставку на легионеров. Прошлым летом иностранцы, что понятно, покинули «бело-голубых», и новому тренеру надо было как-то перестроить коллектив. Если осенью Йоканович худо-бедно с этим справлялся, то весну «Динамо» полностью завалило. Вместо борьбы за тройку, которая в какой-то момент выглядела реальной, москвичи опустились в середину таблицы.

Пока довольно сложно предположить, кто возглавит «Динамо» и будет руководить командой в следующем сезоне. Дело в том, что основной вопрос тут не в конкретной фамилии, а в том курсе, который будет выбран. Как известно, сейчас спортивным директором «Динамо» является Желько Бувач. Именно он пригласил в команду Шварца, а потом Йокановича. Это всё укладывалось в концепцию ставки на иностранцев. Сначала Бувач опирался на немецкий бэкграунд, а когда делать это стало невозможно в силу текущей мировой обстановки, он попытался переориентироваться. Пришёл Йоканович, у которого большой разнообразный опыт.

Будет ли Бувач теперь выбирать нового тренера? На самом деле в этом есть сомнения, учитывая, что провалился не только Йоканович, но и в общем-то все иностранные новички не впечатлили. Если Бувач всё же останется, то почти нет сомнений, что «Динамо» возглавит новый иностранец. Более того, скорее всего, взор вновь будет направлен на сербских специалистов. В этом случае, кажется, одной из главный кандидатур будет Марко Николич. Сербский наставник хорошо себя зарекомендовал работой в «Локомотиве», и не секрет, что он хотел бы вернуться в Россию. В этой стране есть ещё много тренеров, которые точно были бы не против поработать в нашей Премьер-лиге.

Теоретически Бувач может пойти поискать тренера и в других европейских странах, если речь будет идти о молодом или просто малоизвестном наставнике. В этом сезоне «Спартак» и «Торпедо» возглавили испанцы. Конечно, Пеп Клотет не выглядит ролевой моделью, тем не менее очевидно, что всё же в Россию можно кого-то пригласить. Бувач, который обладает обширными связями, может найти такого специалиста.

Если же «Динамо» сменит курс, то, видимо, будет искать тренера в России. Сразу хочется пошутить про Андрея Талалаева, который, кажется, поставил себе целью в кратчайший срок поработать во всех отечественных клубах. Учитывая, что «Химки», скорее всего, вылетят, такой вариант исключать полностью не стоит.

В случае ухода Бувача наверняка в «Динамо» в какой-то момент будут обсуждаться кандидатуры Курбана Бердыева и Леонида Слуцкого. У этих тренеров слишком солидная репутация, чтобы их фамилии прошли мимо руководителей клуба. Правда, первого, скорее всего, отметут, а второй, кажется, сам пока не спешит возвращаться к профессии.

Вероятно, сделают предложение Марцелу Личке из «Оренбурга», но чеха придётся серьёзно убеждать. Специалиста всё устраивает в нынешней команде, и он не спешит её покидать. Если посмотреть на отечественный чемпионат, то сразу приходит в голову кандидатура Игоря Осинькина. Пожалуй, даже текущий не совсем успешный сезон «Крыльев Советов» не сильно поколебал отношение к нему как к перспективному наставнику.

Зато болельщикам «Динамо» можно радоваться, что ветераны клуба не так громогласны, как их спартаковские коллеги. По этой причине едва ли стоит ждать прихода легенд «бело-голубых» Игоря Колыванова, Сергея Кирьякова, Дмитрия Черышева или Александра Точилина.

Роман Андреев