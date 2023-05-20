Лещук рассказал, в чём была проблема Йокановича

В субботу «Динамо» разгромило «Торпедо» со счётом 3:0 в первом матче после отставки Славиши Йокановича. На временной основе командой руководит Павел Алпатов. О смене рулевого выказался голкипер Игорь Лещук. По его словам, команда не понимала требований предыдущего тренера.

«Все выдохнули, раскрепостились. Для нас этот футбол более понятен, чем тот, который ставил Йоканович. Мы делали одни и те же упражнения на протяжении года. Каждый понимал по-своему, во что играть. Сейчас нам за неделю объяснили, как играть, стало понятнее», - сказал Лещук журналистам.

Следующий матч «Динамо» проведёт 28 мая – против «Локомотива».