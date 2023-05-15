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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радич: «Увольнение Йокановича не удивляет»

15 Мая 2023 • 17:14 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич высказался об отставке своего соотечественника Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

По словам Радича, его не удивило увольнение Йокановича, так как под руководством сербского специалиста «бело-голубым» не удалось добиться успеха.

«Он не добился результатов, не реализовал свои планы. Так что этот опыт можно назвать неудачным для него», — цитирует Радича «РБ Спорт».

Также эксперт признался, что ничего не знает о возможном назначении бывшего наставника «Локомотива» Марко Николича на пост главного тренера «Динамо». При этом Радич отметил, что сербский тренер любит Россию и в будущем может вернуться в РПЛ.

После 27 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Деян Радич Славиша Йоканович Марко Николич
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