Радич: «Увольнение Йокановича не удивляет»

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич высказался об отставке своего соотечественника Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

По словам Радича, его не удивило увольнение Йокановича, так как под руководством сербского специалиста «бело-голубым» не удалось добиться успеха.

«Он не добился результатов, не реализовал свои планы. Так что этот опыт можно назвать неудачным для него», — цитирует Радича «РБ Спорт».

Также эксперт признался, что ничего не знает о возможном назначении бывшего наставника «Локомотива» Марко Николича на пост главного тренера «Динамо». При этом Радич отметил, что сербский тренер любит Россию и в будущем может вернуться в РПЛ.

После 27 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка.