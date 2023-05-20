«Динамо» установило свой новый клубный рекорд в РПЛ

В двадцать восьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» одержало крупную победу над «Торпедо», забив тому три безответных мяча. Как оказалось, «Динамо» выиграло с крупным счетом впервые с октября прошлого года, тогда от бело-голубых очень пострадали «Химки» - 1:6.

Также стоит заметить, что москвичи очень удачливы в выездных матчах - игра с «Торпедо» стала для «Динамо» уже шестнадцатой выездной кряду в рамках чемпионата, в которой клуб забивает. Это является рекордом «Динамо» за все время выступлений в российском чемпионате.

В следующем туре команда примет дома «Локомотив».