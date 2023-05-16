Гранат: «Если при Николиче у «Динамо» не будет результата — это провал»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «бело-голубых».

«Судя по тому, что показывал Николич в «Локомотиве», у него была атакующая команда. Если учесть, что «Динамо» так играло при Шварце, то Николич должен подойти «бело-голубым», но если при Николиче не будет результата – это провал», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Ранее «Динамо» сообщило об увольнении Славиши Йокановича с должности наставника команды.

После 27 туров столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка.