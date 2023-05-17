Дьяков: «Динамо» нет смысла приглашать неизвестного иностранца, можно взять Калешина

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о том, кто может возглавить «бело-голубых». Напомним, ранее столичный клуб покинул Славиша Йоканович.

«Не думаю, что к «бело-голубым» поедет Спаллетти или Анчелотти. Приглашать неизвестного иностранца нет смысла, это кот в мешке в очередной раз. Можно поискать тренера у себя на рынке. К примеру, Калешин», — цитирует Дьякова Metaratings.

Эксперт признался, что ему было бы интересно понаблюдать за нынешним тренером «Акрона» в «Динамо», в Первой лиге команды Калешина демонстрировали хорошую атакующую игру.

После 27 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.