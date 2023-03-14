Булыкин раскритиковал бывшее руководство «Локомотива» за проблемы клуба в этом сезоне

Бывший нападающий столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о результатах «железнодорожниках» в весенней части сезона.

«Можно спокойно играть и показывать хороший футбол и наигрывать состав на следующий сезон. То, что клуб выбрался из такой критической ситуации, покинул зону стыковых матчей после того, как его туда загнали прошлые руководители клуба, внушает оптимизм», — заявил экс-форвард российской национальной команды в интервью изданию«Газета.ру». По мнению эксперта, подопечные Михаила Галактионова уже точно не вылетят в Первую лигу, однако не смогут подняться и на высокие строчки в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, что в двух турах весенней части сезона Премьер-лиги «Локомотив» одержал две победы, выйдя на 12-е место и покинув зону стыковых матчей.