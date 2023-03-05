«Локомотив» должен бороться за чемпионство» — Быстров

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос, какие на данный момент задачи у «Локомотива».

«Локомотив» должен бороться за чемпионство. В прошлом сезоне, в этом. Но, видите, обманули всех. Довели клуб до того, что почти вылетели. Хорошо, что всех уволили», — заявил Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 18 туров «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 16 зачетных баллов.

В следующем туре РПЛ «железнодорожники» встретятся в гостях с «Ахматом», поединок состоится 11 марта, начало — в 16:30 по московскому времени.