В «Бешикташе» высказались о возможном подписании Баринова летом

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова грядущим летом.

Ранее в турецком клубе подтвердили, что минувшей зимой сторонам не удалось договориться о переходе 26-летнего россиянина из-за разногласий по поводу стоимости игрока.

«Мы не будем возвращаться к кандидатуре Баринова летом. Это дело завершено», — цитирует Казанчи РИА Новости.

Действующий контракт Баринова с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.