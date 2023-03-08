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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Озбилиз: «Дзюба — неконфликтный человек»

08 Марта 2023 • 10:16 Комментировать
Ахмат
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Локомотив Москва
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11.03 16:30

Экс-игрок «Спартака» Араз Озбилиз высказался о непопадании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в состав сборной России на товарищеские матчи, которые состоятся в марте.

По мнению армянского футболиста, отсутствие 34-летнего нападающего в национальной команде не имеет никакого отношения к его конфликту с тренером сборной Валерием Карпиным.

«Если бы Карпин хотел его вызвать, то сделал бы это. Артём сам сказал в недавнем интервью, что конфликта не было. Дзюба — характерный человек, но неконфликтный», — приводит слова Озбилиза «Спорт-Экспресс».

Напомним, 8 февраля нынешнего года Дзюба пополнил состав «Локомотива», подписав контракт с московским клубом, рассчитанный до конца текущего сезона. За «железнодорожников» опытный форвард успел провести три встречи и забить три гола.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба Араз Озбилиз
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