Озбилиз: «Дзюба — неконфликтный человек»

Экс-игрок «Спартака» Араз Озбилиз высказался о непопадании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в состав сборной России на товарищеские матчи, которые состоятся в марте.

По мнению армянского футболиста, отсутствие 34-летнего нападающего в национальной команде не имеет никакого отношения к его конфликту с тренером сборной Валерием Карпиным.

«Если бы Карпин хотел его вызвать, то сделал бы это. Артём сам сказал в недавнем интервью, что конфликта не было. Дзюба — характерный человек, но неконфликтный», — приводит слова Озбилиза «Спорт-Экспресс».

Напомним, 8 февраля нынешнего года Дзюба пополнил состав «Локомотива», подписав контракт с московским клубом, рассчитанный до конца текущего сезона. За «железнодорожников» опытный форвард успел провести три встречи и забить три гола.