Сенников – о матче с «Ахматом»: «Это будет хорошей проверкой для «Локомотива»

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о приближающемся матче своей бывшей команды с «Ахматом».

«Это будет хорошей проверкой для «Локомотива». Я думаю, неправильно давать оценку команде по матчу с «Ростовом». У ростовчан много проблем, и в матче с «Локомотивом» мы их увидели», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

Специалист заявил, что именно встреча с грозненским коллективом позволит понять траекторию развития «железнодорожников».

«Ахмат» примет «Локомотив» завтра, игра начнётся в 16:30. За данным противостоянием в прямом эфире вы сможете следить на нашем сайте.