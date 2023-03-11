Лантратов: «Каждый матч, как финал, поэтому любое очко на вес золота для нас»

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Локомотив» (0:1) Илья Лантратов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Я думаю, в таких матчах проявляется характер команды, потому что ребятам большое спасибо, каждому в команде. Они выдержали, колоссальный объем работы все сделали. Вы сами всё видели. Я считаю, полностью заслуженная победа.

- За счет чего удалось сдержать «Ахмат»? По сути, только в концовке было несколько таких серьезных моментов у соперника.

- «Ахмат» - серьезная, хорошая команда, играет на больших нападающих, много фланговых передач, но ребята справились, наши защитники и в целом вся команда. Большое спасибо им еще раз.

- Что вы испытывали, когда был удален второй игрок вашей команды? Какие эмоции вас посетили?

- Понял, что будет больше работы. Сейчас будем окапываться.

- Насколько важно сразу после рестарта одержать две такие победы, причем на выезде? Ростов, Грозный.

- Вы сами понимаете, у нас в турнирной таблице каждый матч, как финал, поэтому любое очко на вес золота для нас. Тем более, победа.