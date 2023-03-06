Петржела: «Дзюба не заслуживает вызова в сборную»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что поддерживает решение тренерского штаба сборной России не вызывать Артёма Дзюбу на ближайший сбор национальной команды.

«Не удивлён, что Дзюба не вызван, и это было ожидаемо, так как он этого не заслуживает. Безусловно, он провёл хорошую карьеру, но он уже не молод. Сборной будет лучше, если в её составе себя будет проявлять молодёжь», - заявил Петржела «Чемпионату».

Напомним, что в минувшие выходные Дзюба открыл счёт голам за свой новый клуб – московский «Локомотив». 34-летний форвард оформил хет-трик в выездном матче в ворота «Ростова».