Булыкин назвал сюрпризы и разочарования 18-го тура РПЛ

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о главных сюрпризах и разочарованиях 18-го тура РПЛ.

Эксперт выделил форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу, оформившего хет-трик в игре против «Ростова» (3:1). К разочарованиям Булыкин отнёс «Краснодар», ЦСКА и «Спартак», которые не сумели добиться побед в своих встречах.

«Приятным сюрпризом стал «Локомотив» с Дзюбой. А разочаровали «Краснодар», ЦСКА. И в какой-то мере «Спартак», который сыграл вничью. Хотя и не по своей вине, но всё же», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После победы над «Ростовом» «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на 13-е место турнирной таблицы. Для Дзюбы эта игра стала первой в футболке «железнодорожников» в рамках РПЛ.