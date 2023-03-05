Галактионов: «Пиняев – не приобретение на перспективу»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что 18-летний новичок «железнодорожников» Сергей Пиняев – это не приобретение на перспективу, а игрок, который готов решать исходы матчей здесь и сейчас.

«Сергей готов давать результат прямо сейчас, он обладает феноменальными качествами в плане обыгрыша, стартовой скорости, инициативы взять игру на себя. Но сегодня вся команда билась, все бойцы», - цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Вечером 4 марта «Локомотив» на выезде сокрушил «Ростов» - 3:1, все голы в составе «красно-зелёных» оформил зимний опытный новичок команды – форвард Артём Дзюба.