Алексей Попов: «Не уверен, что Дзюба сыграл ярко, хоть и забил три гола»

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов считает, что Валерий Карпин поступил правильно, не вызвав Артёма Дзюбу на мартовский сбор национальной команды России. И это несмотря на субботний хет-трик форварда в ворота «Ростова».

«Сборная сейчас не готовится к официальным турнирам, поэтому тренерскому штабу можно смотреть игроков на перспективу, это во‑первых. Во‑вторых, я не уверен, что Дзюба сыграл ярко, хоть и забил три. Его голы все были «стоячие» - так сыграть ему позволила оборона «Ростова», - заявил Попов «Матч ТВ».

Напомним, что вечером понедельника пресс-служба сборной России опубликовала расширенный список из 41 игрока на тренировочный сбор. По плану, в конце месяца россияне сыграют два контрольных матча, соперниками выступят сборные Ирана и Ирака.