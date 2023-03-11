Ташуев: «Сегодня «Локомотив», как раненый зверь»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- «Локомотив» занимает не свое место по составу, как клуб, как структура. Где-то так сложилось, так бывает в футболе. Сегодня «Локомотив», как раненый зверь. Ему нужны очки, чтобы выйти из зоны. Группа атаки очень хорошая. Они показали очень хороший футбол в Ростове. Состав ожидаемый, хотя были другие возможные варианты. Мы готовились и к тому, и к другому варианту. Я не мог пока сказать, какой второй был, как мы предполагали. Мы понимаем, что будет борьба за инициативу в центре поля. Будем, конечно, тоже стараться брать под себя инициативу. Мы хотим это делать. Матч будет интересный для зрителя, в первую очередь. Скорее всего, будет борьба. Надо правильно расставить акценты в матче. Поэтому ожидаем футбол хорошего уровня.