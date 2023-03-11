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Ташуев: «Сегодня «Локомотив», как раненый зверь»

11 Марта 2023 • 16:29 Комментировать
Ахмат
0:1
Локомотив Москва
1 3.20 X 3.05 2 2.40
1-й тайм

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- «Локомотив» занимает не свое место по составу, как клуб, как структура. Где-то так сложилось, так бывает в футболе. Сегодня «Локомотив», как раненый зверь. Ему нужны очки, чтобы выйти из зоны. Группа атаки очень хорошая. Они показали очень хороший футбол в Ростове. Состав ожидаемый, хотя были другие возможные варианты. Мы готовились и к тому, и к другому варианту. Я не мог пока сказать, какой второй был, как  мы предполагали. Мы понимаем, что будет борьба за инициативу в центре поля. Будем, конечно, тоже стараться брать под себя инициативу. Мы хотим это делать. Матч будет интересный для зрителя, в первую очередь. Скорее всего, будет борьба. Надо правильно расставить акценты в матче. Поэтому ожидаем футбол хорошего уровня.

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Сергей Ташуев Ахмат
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АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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