Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча «Ахмат» - «Локомотив», в котором «железнодорожники» заработали два удаления, но сумели победить.

- Как вам результат матча в Грозном?

- «Локомотив» в прошлом матче одержал хорошую победу, и сегодня с первых минут гости вышли играть эмоционально, с большим желанием добиться победы и в этом матче. Все складывалось успешно, они имели игровое преимущество, которое воплотилось в гол Пиняева. А дальше все пошло не так, как хотелось бы москвичам. Случились два удаления. В вдевятером играть сложно, но «Локомотив» хорошо оборонялся и успевал проводить контратаки.

- Почему у «Ахмата» не получилось реализовать численное преимущество?

- «Ахмат», имея преимущество, не понимал, как надо играть и как следует использовать лишних футболистов. Он не смог правильно распределить силы, чтобы заставить соперника тратить энергию на то, чтобы перекрывать зоны. Хозяева сбились в кучу. А «Локомотив» продолжал играть в том же ключе. Он грамотно оборонялся и показал, что имеет хорошую готовность и эмоциональный настрой. В этом большая заслуга Галактионова и его штаба.

- Когда «Локомотив» повел в счете, он перешел на более осторожную игру с оглядкой на своиворота. Правильная тактика?

- Это «Ахмат» заставил так играть. Дома грозненцы настраивались на более продуктивную игру. Но пропущенный гол заставил искать счастья у ворот соперника. Они хотели дома сыграть хотя бы вничью. Но москвичи все равно проводили хорошие контратаки, и показали более содержательную игру.

- Почему у «Локомотива» удалились Магкеев и Ненахов? С чем это связано?

- Это огромное желание, эмоции бьют фонтаном. Со всех сторон слышно, что «Локомотив» должен быть выше, исходя из традиций. Игроки понимают, что надо двигаться вперед. А для этого надо иметь внутренний импульс. Кто-то с ним справляется, а кто-то нет. Магкеев ведь получил второе предупреждение за разговоры. Это уже эмоции. Ненахов тоже во многих эпизодах доводил дело до ненужных нарушений.

- Надо ли применять к ним дисциплинарные санкции?

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- Они прописаны внутри команды. Там есть штрафы и другие меры.

- Как вам решение назначить капитаном Дзюбу после удаления Магкеева? Не рановато ли?

- Он самый опытный в команде. Капитан – это не тот, кто больше матчей провел. Главное, чтобы капитан был проводником идей и мыслей главного тренера на поле. Кто, как не Дзюба может подсказать, указать, одернуть? Все его рекомендации будут восприняты хорошо. Поэтому лучше его кандидатуры в данной ситуации нет. Может еще Миранчук, потому что своим отношением к делу он имеет полное право претендовать на повязку.

- После хет-трика все ждали от Дзюбы голов. У него не получилось забить. Как он вам в этом матче?

- Этими мячами он показал, что является голеодором. С точки зрения готовности, двигательной активности, он пока сыроват. Это понятно. Нельзя, не тренируясь, быть на сто процентов готовым во всех компонентах. А он только начал.

- Если подводить первые итоги, «Локомотив» после паузы в чемпионате и поражений от «Спартака» в Кубке взял шесть очков в двух сложных выездах. Это неожиданно для вас?

- Так и должно быть. Я бы удивился, если бы все осталось по-прежнему. Было много ошибочных решений ранее. А сейчас игроки вместе с тренерским штабом и руководством. Все идет в таком русле, что надо двигаться вперед. Проделана большая работа по постановке игры и подготовке футболистов. Они сейчас в хорошей форме. Команда много двигается, понимает, как игра должна выглядеть.

ЕленаГригорьевская