Дьяков: «Не думаю, что стоит ждать от Дзюбы в каждой игре голевой феерии»

Бывший защитник «Локомотива» Виталий Дьяков оставил прогноз на игру Артёма Дзюбы в предстоящем матче «железнодорожников» против «Ахмата».

«Дзюба поймал кураж, забил три гола – на этой эйфории, возможно, один гол «Ахмату» забьёт. Не думаю, что стоит ждать от него в каждой игре голевой феерии: дубли. Всё-таки он провёл неполноценные сборы – если забьёт один, то уже будет хорошо», – заявил экс-футболист второго состава российской сборной в интервью «Чемпионату».

По его мнению, столь яркий перформанс против «Ростова» не был связан с тяжёлыми отношениями с наставником «жёлто-синих» Валерием Карпиным, поскольку главной задачей для Дзюбы является помощь своему коллективу, находящемуся в тяжёлом положении.

Напомним, что Артём Дзюба стал футболистом «Локомотива» зимой, оформив хет-трик в первой же игре в рамках Премьер-лиги. Матч против «Ахмата» пройдёт завтра, 11 марта, в Грозном.