Булыкин: «Уверен, что Дзюба станет важным игроком в матче с «Ахматом»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Ахматом».

По словам Булыкина, хоть грозненцы и способны доставить «Локомотиву» проблемы на своём поле, в предстоящей встрече он отдаёт предпочтение «красно-зелёным», которые после победы над «Ростовом» в прошлом туре находятся на хорошем ходу.

«В Грозном всегда играть непросто, там болельщики всегда гонят команду вперёд. Но я уверен, что в этой игре Дзюба станет важным игроком. На волне хет-трика он будет в хорошем состоянии», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Ахмат» — «Локомотив» состоится завтра, 11 марта. Начало — в 16:30 по московскому времени.