Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гершензон: «Сёмин в любой момент готов вернуться»

10 Марта 2023 • 12:40 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.17 X 3.70 2 3.20
11.03 16:30

Израильский футбольный агент Яков Гершензон поделился мнением о том, почему Юрий Сёмин до сих пор не вернулся к тренерской деятельности.

«Сёмин в любой момент готов вернуться. Он в порядке — и по физическому состоянию, и по знаниям. Юрий — один из лучших тренеров Советского Союза и России. Но возраст почему-то всех пугает. Не понимаю, почему», — заявил агент в интервью «Чемпионату».

По его словам, Юрий Павлович ведёт активный образ жизни, занимаясь спортом и проявляя интерес к последним тенденциям мирового футбола. Гершензон также рассказал, что в небольшой отрезок в «Ростове» специалисту не удалось проявить себя из-за финансовых проблем клуба.

Напомним, что именно «жёлто-синие» были последним коллективом в профессиональной карьере Юрия Сёмина. С сентября 2021 года Сёмин не занимается тренерской деятельностью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Яков Гершензон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.03.23 в 19:00
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1.87 3.95 4.00
Видео
11.03.23 в 14:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Урал Урал
3.45 3.50 2.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
13:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» мог стать одноклубником Роналду
13:52 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Никакой интриги у нас нет, ещё осенью чемпион был известен»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Божович оценил шансы «Спартака» в борьбе с «Зенитом»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Колосков выбрал клуб для Миранчука
13:40 · Россия. Премьер-лига
Обновлён статус восстановления Клаудиньо
13:35 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» раздумывают над увольнением Гогниева
13:25 · Россия. Премьер-лига
Божович рассказал, от чего зависит результативность Смолова
13:19 · Россия. Премьер-лига
Агент: «В Португалии все любили Юрана»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Дзюба мог продолжить карьеру в Сербии
13:10 · Россия. Премьер-лига
Божович рассказал, как относится к натурализации бразильцев «Зенита»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Гершензон: «Сёмин в любой момент готов вернуться»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Сычёв — о «Локомотиве» в первой части сезона: «Хуже быть не могло»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Индустрия ставок в России — курс на поддержку спорта
12:05 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов рассказал, в чём «Спартак» превосходит «Зенит»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Сперцян может заиграть в Европе»
Все новости
Рекомендуем