Гершензон: «Сёмин в любой момент готов вернуться»

Израильский футбольный агент Яков Гершензон поделился мнением о том, почему Юрий Сёмин до сих пор не вернулся к тренерской деятельности.

«Сёмин в любой момент готов вернуться. Он в порядке — и по физическому состоянию, и по знаниям. Юрий — один из лучших тренеров Советского Союза и России. Но возраст почему-то всех пугает. Не понимаю, почему», — заявил агент в интервью «Чемпионату».

По его словам, Юрий Павлович ведёт активный образ жизни, занимаясь спортом и проявляя интерес к последним тенденциям мирового футбола. Гершензон также рассказал, что в небольшой отрезок в «Ростове» специалисту не удалось проявить себя из-за финансовых проблем клуба.

Напомним, что именно «жёлто-синие» были последним коллективом в профессиональной карьере Юрия Сёмина. С сентября 2021 года Сёмин не занимается тренерской деятельностью.