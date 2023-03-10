Белоус: «Хет-трик Дзюбы вызвал добрую улыбку»

Бывший руководитель футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус поделился мнением о выступлениях 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в составе «Локомотива».

Напомним, в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» опытный форвард забил три мяча и помог «железнодорожникам» одержать победу со счётом 3:1.

«Хет‑трик Дзюбы вызвал добрую улыбку. У него летели искры из‑под копыт. Всё‑таки Карпин для Дзюбы — мощный раздражитель», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».

Дзюба пополнил состав «Локомотива» 8 февраля. За «красно-зелёных» нападающий успел провести три игры и забить три гола. Ранее он выступал за такие команды, как «Зенит», «Спартак» и турецкий «Адана Демирспор».