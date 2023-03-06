Булыкин: «Не думаю, что Дзюба в обиде на Карпина из-за невызова в сборную»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба не будет обижаться на Валерия Карпина из-за того, что тот не вызвал его в сборную России на мартовский сбор.

«У Дзюбы сейчас другие задачи стоят, поэтому сейчас «вызовут — не вызовут» для него — второй вопрос. Не думаю, что он будет в обиде, Дзюба будет стараться и дальше помогать «Локомотиву» в борьбе за выживание», - рассказал Булыкин «Чемпионату».

Напомним, что в минувшие выходные Дзюба отличился хет-триком в ворота «Ростова», который тренирует Валерий Карпин, совмещая эту работу с должностью в национальной сборной.