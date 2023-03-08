Каряка верит, что Дзюба поднимет «Локомотив» из зоны стыковых матчей

Бывший украинский и российский полузащитник Андрей Каряка с оптимизмом смотрит на будущее Артёма Дзюбы в его новом клубе – столичном «Локомотиве». По мнению экс-игрока, 34-летний форвард способен поднять «железнодорожников» из зоны стыковых матчей благодаря своим голам.

«Пока Дзюба себя неплохо в «Локомотиве» проявляет. Да, в Турции у него не получилось, но в этом ничего страшного нет – получится в новой команде. Он выведет команду из стыковых матчей, его для этого и подписали», - рассказал Каряка «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что «Локомотив» на данный момент идёт на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав за 18 туров 16 очков. В следующем матче чемпионата России «красно-зелёные» встретятся на выезде с грозненским «Ахматом».

В прошлом туре РПЛ Дзюба отметился хет-триком в ворота «Ростова» на выезде, матч завершился уверенной победой «Локомотива» - 3:1.