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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каряка верит, что Дзюба поднимет «Локомотив» из зоны стыковых матчей

08 Марта 2023 • 00:29 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
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11.03 16:30

Бывший украинский и российский полузащитник Андрей Каряка с оптимизмом смотрит на будущее Артёма Дзюбы в его новом клубе – столичном «Локомотиве». По мнению экс-игрока, 34-летний форвард способен поднять «железнодорожников» из зоны стыковых матчей благодаря своим голам.

«Пока Дзюба себя неплохо в «Локомотиве» проявляет. Да, в Турции у него не получилось, но в этом ничего страшного нет – получится в новой команде. Он выведет команду из стыковых матчей, его для этого и подписали», - рассказал Каряка «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что «Локомотив» на данный момент идёт на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав за 18 туров 16 очков. В следующем матче чемпионата России «красно-зелёные» встретятся на выезде с грозненским «Ахматом».

В прошлом туре РПЛ Дзюба отметился хет-триком в ворота «Ростова» на выезде, матч завершился уверенной победой «Локомотива» - 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Андрей Каряка
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АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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