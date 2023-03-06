Канчельскис рассказал, какие европейские клубы подойдут Антону Миранчуку

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах игрока «Локомотива» Антона Миранчука в европейском футболе. Напомним, что брат Миранчука Алексей выступает за итальянский «Торино».

Канчельскис считает, что Антон Миранчук мог бы выступать в различных европейских лигах, но только не в АПЛ.

«Миранчук — техничный игрок с неплохим футбольным мышлением. Ему подойдут чемпионаты Италии, Германии, Испании. Думаю, спокойно может играть в «Лацио», «Фиорентине», том же «Торино». АПЛ? Туда сейчас не вариант для россиянина», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провёл за «Локомотив» 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Миранчука с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.