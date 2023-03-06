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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис рассказал, какие европейские клубы подойдут Антону Миранчуку

06 Марта 2023 • 14:29 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
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11.03 16:30

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах игрока «Локомотива» Антона Миранчука в европейском футболе. Напомним, что брат Миранчука Алексей выступает за итальянский «Торино».

Канчельскис считает, что Антон Миранчук мог бы выступать в различных европейских лигах, но только не в АПЛ.

«Миранчук — техничный игрок с неплохим футбольным мышлением. Ему подойдут чемпионаты Италии, Германии, Испании. Думаю, спокойно может играть в «Лацио», «Фиорентине», том же «Торино». АПЛ? Туда сейчас не вариант для россиянина», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провёл за «Локомотив» 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Миранчука с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Канчельскис Антон Миранчук
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