​Баринов допускает, что Дзюба выведет «Локомотив» на матч в качестве капитана

Артём Дзюба прекрасно проявил себя в первом матче за «Локомотив» в Премьер-лиге. 34-летний форвард трижды расписался в воротах «Ростова» в субботу вечером. Капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов отметил лидерские качества Артёма Дзюбы и даже допустил, что нападающий будет капитаном команды в следующей игре чемпионата против «Ахмата».

«Следующую игру я пропускаю, может, он и наденет себе на ручку что‑нибудь… (смеётся)», - сказал Баринов, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Отвечая на вопрос о том, серьёзны ли его слова, Баринов сказал: «Не‑не, я не знаю, тут как главный тренер решит».

На текущий момент «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Сколько голов забьёт Дзюба в РПЛ