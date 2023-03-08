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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» сообщили о намерении подписывать российских футболистов

08 Марта 2023 • 13:43 Комментировать
Ахмат
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Локомотив Москва
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11.03 16:30

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что в текущей ситуации московский клуб настроен на подписание контрактов с российскими футболистами, так как легионеров высокого уровня сейчас заманить в Россию непросто, а если даже они и приедут, то в любой момент могут расторгнуть контракт.

«Сегодня реалии таковы, что мы не можем пригласить в команду Крыховяка, Чорлуку, Фернандеша или любого другого легионера такого уровня. Если топ-игрок даже захочет поехать в Россию, на него может надавить национальная федерация, заблокировав переход», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

Подводя итоги трансферной кампании, спортивной директор отметил, что «Локомотиву» удалось реализовать свои планы на 85 процентов.

После 18 туров РПЛ «железнодорожники» расположились на 13-м месте турнирной таблицы, набрав 16 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Ульянов
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